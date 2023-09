Podjetja potrebujejo novo delovno silo

V tržiški mestni hiši prirejajo 17. oktobra dan zaposlovanja, na katerem bodo prisotna podjetja, ki iščejo približno 100 ljudi. Sodelovala bodo podjetja Boato International, De Wave, Goriziane Group, Ilcam, Miko, MW Fep, Nidec Asi, Ondulati e Imballaggi del Friuli, Perfetti Van Melle, Schmucker, Tecnocoop in Westinghouse/Mangiarotti.

»V prihodnjih petih letih bodo morala podjetja v Furlaniji - Julijski krajini kriti več kot 27.000 delovnih mest, zato moramo spremeniti naš pristop do dela in spodbujati razvoj mehkih veščin,« je na včerajšnji predstavitvi zaposlitvenega sejma dejala deželna odbornica za delo in zaposlovanje Alessia Rosolen. Kandidature za udeležbo na dnevu zaposlovanja bodo sprejemali do 9. oktobra, so še povedali v tržiški mestni hiši, kjer se je srečanja udeležila tudi tržiška županja Anna Maria Cisint. Selekcijo bo opravila agencija za delo Randstad.