Podnebni štrajk s sprevodom po mestu

Goriški okoljevarstveni odbor Fridays For Future prireja v sodelovanju z baznim sindikatom USB nov podnebni štrajk, in sicer v petek, 3. marca. Udeleženci se bodo zbrali ob 8.30 pred železniško postajo, od koder se bodo v sprevodu podali proti goriškemu mestnemu središču.

Bazni sindikat USB je vse svoje člane seznanil s stavko in jih pozval, naj se ji pridružijo. Mladi okoljevarstveniki iz odbora Fridays For Future opozarjajo, da so sindikalna in okoljska vprašanja tesno povezana. Posledice podnebnih sprememb so vse bolj vidne tudi v vsakdanjem življenju, zaradi česar mladi poudarjajo, da si je treba vsi skupaj prizadevati za bolj spoštljiv odnos do okolja. Odpovedati se je treba fosilnim gorivom in hkrati poskrbeti, da bo na svetu konec vseh vojn, ki povzročajo revščino, izkoriščanje in neenakost. Mladi so prepričani, da morajo države več vlagati tudi v socialo.