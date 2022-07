V določenih zaselkih na Krasu je ogenj prišel v neposredno bližino objektov, pri čemer je pogorela koča med Renčami in Trsteljem. Po navedbah župana občine Renče-Vogrsko Tarika Žigona je to zaenkrat edina materialna škoda na objektih. Župan upa, da bo pri tem ostalo, a vremenska napoved tudi za danes ni obetavna. »V določenih zaselkih, kot sta Žigoni in Venišče, je ogenj dejansko prišel v bližino nekaj metrov od hiš. Žal je ena koča, ki se nahaja med Renčami in Trsteljem, pogorela, druga je ostala cela, tako da razen tega objekta trenutno ne štejemo materialne škode in si tudi želimo, da bi pri tem ostalo,« je v današnji izjavi dejal župan občine Renče-Vogrsko Žigon.

Pojasnil je, da se razmere hitro spreminjajo, pri čemer je zelo hvaležen predstavnikom lokalne civilne zaščite, ki so že štiri dni zelo aktivni. Po njegovih navedbah je potekala evakuacija celotnega kraja Renče, ki šteje okrog 2300 prebivalcev.

Za prebivalce, ki so se morali evakuirati iz manjših zaselkov v neposredni bližini kraškega pobočja, so priskrbeli tako možnost nočitve kot prehrano. »Zahvaljujemo se sosedom iz občine Šempeter-Vrtojba, ki so pripravili nočitve pri njih, tako da lahko rečemo, da smo v polni pripravljenosti za današnji dan,« pravi Žigon.

V Bukovici je prespalo okoli 13 ljudi, večji del pa se je pa preselil v šempetrsko občino, je povedal župan, ki je vesel, da so ljudje prizadevni in se držijo navodil.

Požar v Renčah se je sicer umiril, a kot pravi župan, ostajajo v veliki pripravljenosti. "Kolikor vem, je v popoldanskem času spet napovedan močan jugo maestral, zato se bojijo, da se ne bi ponovil včerajšnji scenarij,"opozarja Žigon.

Ob tem se je zahvalil še vsem prostovoljcem, tako gasilcem, ki so rešili njihove objekte, kot sekačem. »Lahko bi rekli, da so sekači podirali rekorde. Na terenu bodo tudi danes. Jih je nekaj manj kot 200 in pomagajo gasilcem pri sekanju dreves v neposredni bližini stavb,« je povedal.