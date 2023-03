Pohodniki puščajo odpadke ob vznožju Sabotina

Kulturno društvo Sabotin je v nedeljo izpeljalo čistilno akcijo, med katero so se njeni udeleženci odpravili v razne predele Štmavra. Še največ odpadkov so našli ob parkiriščih, kjer avtomobile parkirajo pohodniki, ki se odpravljajo na Sabotin. Ko se vrnejo s pohoda na priljubljeno izletniško točko, nekateri izmed njih plastenke, pločevinke, steklenice in druge najrazličnejše odpadke odvržejo kar med zelenje, namesto da bi jih odnesli s sabo domov. Med udeleženci čistilne akcije je bilo veliko otrok in mladih, ki jih s tovrstnimi akcijami v društvu Sabotin vzgajajo k spoštljivemu odnosu do narave in okolja.