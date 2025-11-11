Pohujšanje se je prikradlo v Števerjan

»Pohujšanje se je prikradlo v dolino«... tako začenja Cankar svojo farso z naslovom Pohujšanje v dolini šentflorjanski, kjer ime kraja zelo spominja na ime vasi Števerjan. S to navezavo so se želeli poigrati umetniški ustvarjalci, ki so del dramske družine F.B. Sedej v Števerjanu. Cankar preslikava katerokoli, izmišljeno slovensko vas, ki pa ima v takem kraju še dodaten kanček humorja in sproža večjo čustveno ali pa kritično navezavo.

Vsak je skrival lastne grehe

Prejšnji vikend je v Števerjanu dvakrat zaživela nova produkcija dramske družine F. B. Sedej, ki deluje v sklopu domačega društva SKPD F. B. Sedej. Oba večera je bila dvorana nabito polna.

Odločili so se za tehten in zapleten Cankarjev tekst, natančneje farso v treh dejanjih, ki obravnava kritiko družbe na površini, v resnici pa sega tudi do vprašanj resnice, neresnice in lažne podobe. Prav tako pa pikro, v kratkih replikah vstavlja kritiko domovine, kritiko umetniškega posla in še drugih področij.

Za režijo predstave je poskrbela Patrizia Jurinčič Finžgar. Na odru pa je nastopilo deset igralcev iz različnih generacij.