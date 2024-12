Poimenovanje ob obletnici vrnitve iz taborišča

Natanko osemdeset let po njeni vrnitvi iz koncentracijskega taborišča Bergen Belsen bodo v soboto, 7. junija, poimenovali po Vilmi Braini (Brajnik) stopnišče med ulicama San Michele in Carso v Štandrežu.

Vaška društva so začela s pripravo dokumentacije za poimenovanje že leta 2023 in jo predstavila goriški občini aprila istega leta. Potek je bil kompleksen, a glede na dolgotrajnost podobnih procedur razmeroma hiter. Prošnjo sta morala oceniti in odobriti posebna občinska komisija in občinski odbor, nato je dokumentacijo pregledal goriški prefekt in odobril postopek, čeprav ni še preteklo deset let po smrti predlagane osebe za poimenovanje. Pozitivno mnenje je nato dalo tudi domoznansko društvo, naposled je občinski urad za demografske storitve in institucionalne zadeve ugotovil pravilnost celotnega upravnega postopka. Nazadnje je občinski odbor na predlog odbornika Fabrizia Oretija sprejel sklep, s katerim je odobril prošnjo in prižgal zeleno luč za poimenovanje stopnišča.

Tabla naj bo dvojezična!

Štandreška društva so nato predlagala goriški občini, naj bo tabla, ki jo bodo postavili, dvojezična in naj bo tudi poskrbljeno za ureditev zanemarjenega stopnišča.

Občinska svetnica Nicol Turri, ki je ves čas sledila postopku, je društvenim predstavnikom zagotovila, da bo občinska uprava postavila dvojezično tablo z napisom, ki so ga predlagala društva. Tiskana bo tudi dvojezična priložnostna zgibanka in, če bo finančno izvedljivo, tudi dvojezična knjiga o vodooskrbi v Štandrežu in v Gorici v preteklosti. Navdih za publikacijo je bil sam kraj poimenovanja, kjer je stal najprej vodnjak, do napeljave vodovoda v posamezna gospodinjstva pa javna pipa.

Marca 2025 bo goriška občina ob sodelovanju štandreških društev poskrbela za končne priprave na svečano poimenovanje stopnišča.