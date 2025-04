V Trstu, Gorici in obmejnih mestih več izseljevanja

Italija, evropski demografski bolnik, je v treh letih izgubila skoraj pol milijona prebivalcev. Kar 499.594 prebivalcev se je s škornja odselilo v druge države, večinoma »s trebuhom za kruhom«. Tretjina teh je mladih, velikokrat z univerzitetno izobrazbo.

Trst se je znašel v peterici pokrajin z najvišjim deležem izseljencev: mesto v zalivu je v obdobju med letoma 2022 in 2024 zapustilo 13 ljudi na vsakih 1000 prebivalcev, kažejo podatki statističnega zavoda Istat, ki so jih predelali in objavili v italijanskem finančnem dnevniku Il Sole 24 Ore.

Med pokrajinami v Furlaniji - Julijski krajini kar se tiče emigracijske statistike sta razmeroma visoko še Gorica, ki je z 11,1 izseljenimi na vsakih 1000 prebivalcev na dvanajstem mestu, in Pordenon (18. mesto, 10,7 odseljenih/1000 prebivalcev).Izseljevanje v večji meri zaznamuje severovzhod Italije (povprečno 10,1 odseljeni na tisoč prebivalcev), pogostost tega pojava pa je nadpovprečna v obmejnih krajih. Prvo mesto na lestvici krajev, ki so zaradi izseljevanja izgubila največ prebivalcev, je južnotirolski Bocen (18,4 vsakih 1000 prebivalcev), poleg Tržaške pa je v tej »družbi« več pokrajin, ki se nahajajo v obmejnih območjih.

V Slovenijo zaradi boljše kakovosti življenja

Roberto Treu, predstavnik sinkata CGIL v Medregijskem sindikalnem svetu FJK-Slovenija (MSS FJK-SLO) je razložil, da so se pred leti mnogi selili v Slovenijo predvsem zaradi nižjih cen nepremičnin. »Danes, ko to ne drži več, pa opažamo, da je motivacija za selitev zlasti iskanje boljše kakovosti življenja: v Sloveniji je bolj mirno, več je zelenih površin, je država, ki raste. Če si kdo želi ustvariti družino ali odpreti podjetje, ima tam boljše pogoje kot pa pri nas. Zakonodaja je veliko bolj jasna: vse to pomeni boljše življenje,« je ocenil sindikalist.