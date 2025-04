Neupravičeno koristil očetovo parkirno karto za invalide

Tržaški lokalni policisti so te dni zasačili moškega, ki je v starem delu Trsta nezakonito uporabljal parkirno karto za invalide. To je delno pokril s cunjo, tako da navedeni podatki niso bili povsem razločni. Na začetku so mestni redarji sklepali, da gre za dovoljenje pokojne mame lastnika vozila in so mu hoteli zato odpeljati avtomobil.

Lastnik pa je ravno tedaj, »pravočasno« pritekel in razložil, da parkirna karta za invalide pripada očetu in jo uporablja, ko gre k njemu na obisk. Lokalni policisti poudarjajo, da lahko omenjeno dovoljenje uporabljajo zgolj invalidi, za katere je bilo to izdano in ga ne sme v nobenem primeru koristiti nihče drug.

Moškemu so zato odvzeli 10 vozniških točk in mu naprtili 500 evrov globe.