»Pojte vedno. Ko ste veseli in ko ste žalostni. Pojte na ves glas in kar vas je. Včasih je namreč lažje zapeti kot povedati. Včasih je gola beseda res premalo. In peti res pomaga živeti«. S temi besedami so minulo nedeljo v števerjanskem župnijskem domu nagovorili male in velike udeležence prireditve Strumno in veselo, ki je potekala ob 50. obletnici otroškega pevskega zbora F. B. Sedej. Pod taktirko Vide Boškin in ob spremljavi Eme Terpin sta nastopila oba pevska sestava, ki trenutno delujeta pod okriljem društva Sedej, mali otroški in otroški pevski zbor.

Koncert so povezovali prizori, ki sta jih odigrala član dramske družine F. B. Sedej Matej Pintar in njegov sin Danijel. Matej Pintar je uprizoril društvenega člana, ki pripravlja dvorano in oder za nastop ob jubileju zborčka. Ob tem pa je na glas razmišljal o pomenu in vlogi petja v zboru že od mladih nog. Nakar se je se soočil z deset-letnim samim sabo, ki ga je vrhunsko odigral mali Danijel Pintar. Odrasli in mali Matej sta skupaj spreletela plodno delovanje otroških zborovskih sestavov F. B. Sedej skozi čas.

Za čustveno pismenost

Glavno vlogo znotraj glasbene prireditve pa je imelo prav otroško petje. Zbora sta predstavila raznolik repertoar pesmi, ki so se jih pevci naučili v minulih letih. Nekaj skladb na programu pa so se otroci naučili v spomin na druge pevovodje in pevovodkinje, ki so glasbeno izobraževale prejšnje generacije. Zelo živahno vzdušje je pričaral tudi števerjanski trio Ter, ki ga sestavljajo mladi Nikolaj Skok, Lapo Farolfi in Samuele Mian. Ob spremljavi ansambla so otroci zapeli venček narodnih pesmi.

»Petje nas spremlja ob vseh pomembnih trenutkih življenja,« je ob koncu koncerta dejal predsednik SKPD F. B. Sedej Matija Corsi in dodal: »Z učenjem branja in pisanja postanemo pismeni, učenje glasbe in petja pa pomeni pravzaprav pridobivanje neke čustvene pismenosti«. Zboru je zaželel, da bi še dolgo ostal prostor, kjer se ne vzgaja le glasu, temveč srce. Slavnostna govornica je bila predsednica ZCPZ Gorica Damijana Čevdek. »Zborovsko petje v Števerjanu ni le preteklost, temveč nekaj, kar bo oblikovalo prihodnost otrok in skupnosti,« je dejala govornica in poudarila, kako petje otroka in mladostnika bogati. Spregovorila je nato še o vlogi pevovodje: »Pevski zbor je instrument, ki ga mora dirigent skrbno negovati in oblikovati, tako vokalno kot osebnostno. Pevce mora vzgajati in posredovati ljubezen do petja in glasbe nasploh ter skrbeti, da bo vsak otrok odšel od vaje ali nastopa bogatejši in prevzet od skupnega muziciranja«. Pevcem in mentorjem je ob pomembnem jubileju čestital tudi predsednik ZSKP Miloš Čotar. Na oder so nato stopile še nekdanje dirigentke.