Pokriti bazen odpirajo februarja

Projekt izgradnje pokritega bazena v Novi Gorici se zaključuje. Za javnost ga bodo odprli prihodnji mesec. »Točen datum odpiranja še ni znan, ker je odvisen od postopkov pri izvedbi tehničnega pregleda in pridobivanju uporabnega dovoljenja. Dela, ki so potrebna za izvedbo tehničnega pregleda, so se sicer zaključila v predvidenem roku, sedaj se izvaja montaža opreme,« so včeraj za Primorski dnevnik pojasnili na novogoriški mestni občini. Epidemija je sicer tudi pri tej gradnji nekoliko podaljšala terminski plan.

Z novogradnjo, ki jo mesto pričakuje že več desetletij, bo Nova Gorica pridobila bazenski kompleks, v katerem bo – tudi na račun zunanjega kopališča – sezona plavanja potekala neprekinjeno. Pokrito kopališče bo lahko naenkrat sprejelo 275 obiskovalcev, v objektu sta dva bazena. Pokriti bazen bo predvidoma obratoval vse dni v tednu, od 6. do 22. ure. V primeru, da se bodo pokazale drugačne potrebe, možnosti, se bo urnik prilagodil oz. optimiziral.

Novo pridobitev v mestu pa bodo kmalu lahko preizkusili tudi vrtčevski in osnovnošolski goriški in novogoriški otroci, ki so s svojimi likovnimi deli sodelovali na čezmejni razstavi Svoboda gibanja GO! 2025. Izdelki otrok so pol leta krasili čezmejni Trg Evrope / Transalpina, eno najpomembnejših točk GO! 2025.

Za nagrado sta se GO! 2025 in Mestna občina Nova Gorica povezali z Javnim zavodom za šport Nova Gorica, ki bo upravljal s pokritim bazenom v novogoriškem športnem parku. Čeprav so prvotno želeli izbrati eno zmagovalno enoto, je bila odločitev na koncu nemogoča, saj so bili prav vsi prispevki otrok edinstveni in dovršeni. Novogoriški župan Klemen Miklavič se je tako v sodelovanju z zavodom odločil, da bo vsem sodelujočim otrokom podaril 680 vstopnic za nov Zimski bazen v športnem parku v Novi Gorici.