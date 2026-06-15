Pol stoletja kotalkanja na Peči

Na Peči bo ta teden potekal pester program ob 50-letnici delovanja kotalkarskega društva Vipava, ki že pol stoletja združuje mlade športnike in ljubitelje kotalkanja.

Društvo je bilo ustanovljeno 16. januarja leta 1976 na pobudo domačinov, ki so v kotalkanju prepoznali priložnost za razvoj športne dejavnosti in vključevanje mladih. Pečani so se takrat odločili za kotalkanje, saj je v vasi že obstajala manjša betonska plošča. Društvo je poimenovano po reki Vipavi, ki teče mimo Rupe, Gabrij, Peči in Sovodenj. Prav iz teh vasi so prihajali številni otroci, ki so svoje prve korake na kotalkah naredili v Štandrežu pri društvu Oton Župančič. Navdušenje nad športom je zato spodbudilo ustanovitev lastnega društva, ki je kmalu postalo pomembna športna točka v lokalnem okolju. Mladi kotalkarji društva Vipava so že v prvih letih delovanja dosegli zelo dobre rezultate na deželni, državni in celo na evropski ravni. Danes društvo Vipava šteje približno trideset mladih kotalkarjev, ki redno trenirajo na društvenih zunanjih prostorih na Peči in pozimi v sovodenjski telovadnici.

Ob jubileju se bodo člani, trenerji in društveni prijatelji spomnili na pokojne predsednike, kot sta bila Ivan Petejan in Joško Petejan, ki sta s svojim delom pomembno zaznamovala razvoj društva. Ob tej priložnosti bodo počastili tudi bivšega predsednika Andreja Kovica za njegov dolgoletni prispevek k delovanju društva. Nasledil ga je sin Marco Kovic, ki danes nadaljuje športno tradicijo in skrbi za razvoj kotalkarske dejavnosti.

Štirje praznični dnevi

Praznovanje se bo začelo v četrtek, 18. junija, ob 20. uri s slovesnostjo ob 50. obletnici društva, na kateri bo nastopila tudi vaška pevska skupina. Program se bo nadaljeval v petek, 19. junija, ko bo ob 19. uri potekala slavnostna seja občinskega sveta Občine Sovodnje in podpis Pisma o nameri za pobratenje z Občino Vipava. Sledila bo glasba v živo z bendom Souvenir in turnir briškole. V soboto, 20. junija, bo shod motornih koles Piaggio in ples za mlade z didžejem Dani. Praznovanje se bo zaključilo v nedeljo, 21. junija, s turnirjem nogometa in odbojke na novem igrišču. Ob 20. uri bo nastopila plesna skupina Movartex, sledila bo kotalkarska revija ASŠD Vipava, na kateri bodo sodelovali tudi bivši kotalkarji društva. Obiskovalcem bodo vse dni na voljo stojnice s hrano in pijačo.