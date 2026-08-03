Kje bodo merili hitrost v tem tednu

Občina Trst obvešča, da bodo od danes do prihodnje nedelje, 9. avgusta, lokalni policisti merili hitrost vozil na občinskih ulicah in cestah. Prisotni bodo na Obalni cesti, v Ulici Forlanini in na Opčinah - na deželni cesti št. 1.

Nadzor hitrosti z merilnikom sodi med dejavnosti, ki zagotavljajo prometno varnost. Hitrost je tisti dejavnik, ki najbolj vpliva na resnost prometnih nesreč, poudarjajo lokalni policisti. Glavni cilj tovrstnih kontrol je preverjati spoštovanje predpisanih hitrostnih omejitev za preprečevanje nesreč, zlasti na tistih cestnih odsekih, ki so se v preteklosti izkazali za najbolj nevarne.