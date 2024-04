Policisti aretirali roparja

Včeraj popoldne je neznani storilec okoli 16.20 vstopil v trgovino v naselju Dobrovo v občini Brda, kjer je prodajalki zagrozil z ostrim predmetom in od nje zahteval, naj odpre blagajno. Uslužbenka trgovine je takoj burno odreagirala, storilec pa je pograbil pločevinki pijače in pobegnil iz trgovine. Pri tem se ni nihče poškodoval.

Policisti so ga slabo uro kasneje izsledili v enem od naselij v Goriških Brdih. Odvzeli so mu prostost na podlagi določil Zakona o kazenskem postopku, po zaključku katerega so ga izpustili na prostost. O varnostnem dogodku je Policija obvestila tudi preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Policisti PP Nova Gorica bodo 46-letnega osumljenca kazensko ovadil zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja ropa.

Med postopkom z omenjenim osumljencem se je v postopek vmešala tudi 27-letna državljanka Italije in skušala s silo preprečiti izvedbo policijskega postopka. Pri tem je tudi skušala poškodovati oz. brcniti enega od policistov, ki pa je njen udarec preprečil. Policisti jo bodo kazensko ovadili zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja Preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. Policisti so morali skladno s svojimi pooblastili zoper obe omenjeni osebi med postopkom uporabiti prisilna sredstva (sredstva za vezanje in vklepanje).