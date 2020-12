Policisti iščejo voznika, ki je trčil v peško in pobegnil

Novogoriški policisti iščejo voznika, ki je včeraj (torek) popoldne v Volčji Dragi na pločniku trčil v peško in nato pobegnil. Mladoletna peška je bila lažje poškodovana, poročajo Primorske novice. Vse, ki lahko pomagajo s koristnimi informacijami, pozivajo, naj se jim oglasijo.

Do nesreče je prišlo v torek malo po 18. uri. Prometni policisti so z ogledom kraja ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila (nejverjetneje sive barve) vozil iz Dombrave proti Volčji Dragi in v neposredni bližini enega od podjetij v desnem ovinku zapeljal na nasprotno vozišče in nato na pločnik, kjer je zadel mladoletno peško, ki je hodila po pločniku proti Dombravi. Nato je z nezmanjšano hitrostjo odpeljal proti Volčji Dragi.

Mladoletna peška je ob trčenju utrpela udarnine po različnih delih telesa in je kasneje poiskala zdravniško pomoč v šempetrski bolnišnici.

Policisti iz Nove Gorice pozivajo neznanega voznika avtomobila in vse, ki bi lahko nudili koristne informacije, da se zglasijo na Postaji prometne policije Nova Gorica (Žnidaršičeva ulica 17, Šempeter pri Gorici) ali pokličejo na (05) 393 41 00 oziroma pišejo na e-naslov: ppp_nova_gorica.pung@policija.si. Lahko se zglasijo tudi na kateri koli drugi najbližji policijski postaji oziroma pokličejo interventno številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.