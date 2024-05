Policisti iskali bombo, ki je ni bilo

Na Okrožnem sodišču v Novi Gorici so danes prejeli grožnjo z napadom z bombo. To so nam tako na sodišču kot na policiji tudi potrdili.

Policisti so kraj zavarovali, stavbo evakuirali in jo pregledali. Po pregledu objekta nevarnih predmetov niso odkrili in ugotovili, da je šlo za lažno najavo. V pregled zgradbe so bili poleg večjega števila policistov z območja PU Nova Gorica vključeni tudi vodniki službenih psov za odkrivanje eksplozivnih sredstev.

Delo sedaj že poteka normalno in po ustaljenem urniku. Na odzive vodstva še čakamo, policija pa nadaljujejo z zbiranjem informacij in sumov uradno pregonljivega kaznivega dejanja iz poglavja zoper javni red in mir. O vseh ugotovitvah sproti obveščajo pristojno Državno tožilstvo v Novi Gorici.