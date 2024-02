Na goriškem pustnem sprevodu so, tako kot lani, slavili pustarji s Poljan in Doberdoba. Prvi so se predstavili kot skupina srečnih škratov, drugi pa z Dumbovim vozom. Med vozovi so se na drugo mesto uvrstili pustarji iz Medjevasi-Štivana (Willy Wonka), na tretje števerjanski Super Mario Kart, na četrti stopnički pa so se znašli Openci (Musk, marš z Marsa).

Med skupinami so bili drugi štmavrski Rimljani (No Roma, no party), tretji Križani (Grease), četrti pa pustarji iz Romansa.