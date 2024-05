Pesem Evrovizije: RAI kršil pravila in objavil glas italijanske publike

Na televizijskem kanalu RAI 2 so sinoči ob koncu drugega predizbora za pesem Evrovizije, ki so ga predvajali v neposrednem prenosu, objavili glasove italijanske publike, kar je po pravilniku prepovedano. Vodstvo italijanske radiotelevizije se je danes opravičilo, češ da je šlo za pomoto. Glasovi televizijskih gledalcev namreč po pravilniku morajo biti tajni do razglasitve končnega zmagovalca na finalnem večeru, da ne bi vplivali na končni razplet. RAI zato tvega denarno kazen ali drugo sankcijo, morda celo izključitev lastne žirije iz finala, poročajo nekateri mediji.

Za italijansko predstavnico Angelino Mango, do danes eno od favoritinj za končno zmago, pa bi bil lahko sinočnji »spodrsljaj« družbe RAI celo usoden. Televizijski gledalci so namreč na televizijskih ekranih lahko videli, da je Izrael sinoči v Italiji prejel skoraj 40 odstotkov glasov, ostali nastopajoči pa ogromno manj, kar je za mnoge sumljivo. Pojavila so se ugibanja, ali je morebiti šlo za »politično« glasovanje. Ravno zato nekateri opazovalci menijo, da se bodo na jutrišnjem finalnem večeru druge države oddolžile Italiji in kaznovale njeno predstavnico.