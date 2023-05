»Polnoletni« Likof v znamenju malvazij in lokalnih jedi

Kot se spodobi za začetek poletja, se v briško vasico tudi letos vrača priljubljeni praznik - Likof. Na števerjanskem »placu« pred cerkvijo bo prihodnji petek in soboto, 2. in 3. junija, spet veselo.

Dvodnevni praznik

Vinoteka Števerjanski griči in Občina Števerjan prirejata –že 18. leto – enogastronomski praznik, ki privablja veliko obiskovalcev iz bližnje in bolj oddaljene okolice. V prejšnjih letih je zaradi pandemije Likof včasih potekal okrnjeno, samo z enim večerom, že lansko leto pa so izpeljali dvodnevno verzijo, ki jo bodo tudi letos ponovili, saj se je izkazala za uspešno.

Na Trgu svobode bodo kot običajno ponujali hrano in pijačo ter udobne mizice za obiskovalce. Na voljo bodo vina proizvajalcev Vinoteke, in sicer kmetij Skok, Humar, Manià, Muzic, Ivan Vogrič, Koršič, Simon Komjanc, Gradis’ciutta, Giv Cantina Formentini in Marcuzzi. Na dan petka bosta na trgu prisotna dva gostinca, in sicer kuharski mojster Cristian Nardulli (Taverna sul Collio) ter turistična kmetija Stekar. V soboto bo ravno tako prisotna turistična kmetija Stekar, ob tem pa še gostilna Caramella iz Krmina.

Malvazije širšega prostora

Petkov program predvideva uradno odprtje ob 20. uri ob prisotnosti števerjanske županje France Padovan ter drugih gostov. Kot v prejšnjih letih bodo tudi tokrat izkoristili priložnost za predstavitev občinskega reprezentančnega vina. Predstavili bodo letino 2022, ki je že četrta izvedba projekta. Grozdje treh avtohtonih sort – rebule, malvazije in tokaja – je prispevalo 36 števerjanskih občanov.

Že prej, ob 19.30, se bo začel eden izmed najbolj pričakovanih dogodkov znotraj Likofa, in sicer pokušnja vin v vinogradu. Tema letošnje degustacije, ki bo potekala ob sončnem zatonu, bo istrska malvazija in njene domovine: Oglej, Brda, Vipavska dolina, Kras in Hrvaška. Pokušnjo bo vodil izkušeni somelje Michele Paiano, za zgodovinski uvod bo poskrbel Stefano Cosma. Geografsko precej široko regijo bodo zastopali sledeči proizvajalci: Mulino delle Tolle (Oglej), Villa Russiz (Brda), Malvazija Guštin (Vipavska dolina), Skerk (Kras) in Kozlović (hrvaška Istra). Vseh pet kozarcev vina bodo pospremili s petimi jedmi, ki jih bo pripravil kuharski mojster Damjan Miklus iz števerjanske gostilne Koršič. Za udeležbo na pokušnji vin, ki stane 30 evrov, je potrebna rezervacija po telefonu (+39 345-4566365, Ilaria) ali pa po elektronski pošti (info.vinoteka@gmail.com). V primeru dežja bo pokušnja potekala v mali dvorani župnijskega doma na Trgu svobode.

Večerja med trtami

Sobotni spored dogajanja predvideva, tako kot že petkov, bogato ponudbo hrane in pijače na Trgu svobode, ob 19.30 pa bo namesto petkove pokušnje na voljo večerja v vinogradu, prav tako ob sončnem zatonu. Kuharski mojster CristianNardulli bo v vinogradu tik pod osrednjim prizoriščem ponudil štirihodni meni, ki ga bodo pospremila izbrana vina. Cena večerje je 40 evrov, prireditelji pa si predvsem prizadevajo za promocijo lokalnih izdelkov in jedi. Sladica, na primer, bo vsebovala števerjanske češnje. Kontakti za rezervacijo so isti kot za pokušnjo. V primeru dežja bo poskrbljeno za alternativno lokacijo. Meniji in dodatne podrobnosti o Likofu so na voljo na spletni strani vinoteka.org.