V Gradiščuti so včeraj položili temeljni kamen nove kmetije in cerkvice, ki ju bo zgradil vinar Robert Princic z Jazbin, sicer lastnik vinarskega podjetja Gradis’ciutta ter nekdanji števerjanski podžupan in nekdanji predsednik konzorcija Collio. »V bistvu bomo obnovili staro poslopje, ki so ga zgradili med leti 1500 in 1600. Stavba je zamenjala več lastnikov; v lasti so jo imele družine Taccò, Attems, Strassoldo in na koncu Bassi, ki nam jo je prodala leta 2015. V poslopju želimo urediti turistično kmetijo z enajstimi sobami; ob poslopju bomo zgradili tudi cerkvico, kakršno so v Gradiščuti v preteklosti že imeli,« napoveduje Princic in pojasnjuje, da se Gradiščuta nahaja na območju goriške občine in je iz kulturnega vidika precej vezana na Ločnik. V malem zaselku sicer še danes živijo tako Slovenci kot Furlani, v bistvu gre za kraj srečevanja med skupnostma, ki je bil okrog leta 1500 na zemljevidih zabeležen z imenom Keller aus Gradisciuta. Princic je izbral včerajšnji dan za položitev temeljnega kamna, ker je ravno včeraj njegova hčerka praznovala prvi mesec življenja. Krajše svečanosti so se med drugim udeležili župnik Marjan Markežič, podpredsednik Trgovinske zbornice Gianluca Madriz ter goriška občinska odbornika Arianna Bellan in Fabrizio Oreti.

