Pomagal nam je razkriti orožje pri Nabrežini

Goriški odvetnik Livio Bernot, ki se je pred kratkim poslovil, je bil edinstvena osebnost. Odvetnik z izjemno govorniško spretnostjo, pozoren na detajle in prijeten sogovornik.

V Gorici je dobro poznal kolego Marka Waltritscha, ki ga je enkrat pozimi leta 1992 napotil k meni, da mu bi posredoval kakšno informacijo v zvezi z odkritjem skladišča orožja in razstreliva v neki jami pri Nabrežini. Do odkritja je prišlo leta 1972, iste tajne službe, ki so hotele prikriti Petovlje, so tudi Nabrežino skušale pometati pod preprogo. Kmalu se je izkazalo, da je šlo za zelo pomembno skladišče tajne organizacije Gladio.

Bernot je o orožju in Gladiu, s katerim se je ukvarjal kot advokat, vedel dosti več od mene, s pomočjo našega dnevnika je hotel spoznati fanta, ki sta odkrila jamo z orožjem. Obvestil nas je, da bo v nedeljo (klical nas je v petek zvečer) prišla v Nabrežino televizijska ekipa RAI oddaje Samarcanda, ki jo je vodil Michele Santoro. Skušala bo poiskati in intervjuvati Nabrežinca, ki sta dvajset let prej na skalnatem pobočju, ki mu domačini pravijo Šestrenski vrh (v bližini razgledišča Tiziana Weiss) odkrila skladišče orožja.

Treba je bilo najti in intervjuvati Nabrežinca preden to naredi Santoro, a kako, če nismo vedeli sploh kdo sta. Do Giovannija Contija je prišel naš fotograf Davorin Križmančič. Na nabrežinskem trgu smo se v soboto zjutraj dobili Bernot, Davorin, Conti (njegov vrstnik ni želel pred novinarje in TV kamere) in jaz. Po zaslugi Bernota in Križmančiča je Primorski dnevnik prehitel Santora.