Pomlad trka na vrata

»Pomladi ni mogoče ustaviti, kot tudi naše želje, da vas pospremimo v čarobne kraje v tem letnem času, ko še vse navidezno miruje, vendar se v zraku že začuti bližnji preporod življenja! Veseli smo, da z vami delimo krasno novico: ponovno začenjamo s pohodi tudi v naravnem rezervatu ob izliv Soče,« sporočajo iz zadruge Rogos in napoveduje, da bo prvi letošnji sprehod v nedeljo, 28. februarja, ob 10. uri. Udeleženci se bodo zbrali v sprejemnem centru na otoku Cona; organizatorji priporočajo primerna oblačila in obutev (gumijaste škornje).

»Še mesec dni do konca zime, a narava se že začne prebujati in kot vsako leto ne bo prišla nepripravljena na prihajajočo sezono parjenja. Med dvourno ekskurzijio bomo razkrili, kako so šelestenje med odpadlim listjem, mehurček, ki prihaja iz vode, in male brsti na veji drobni dragoceni namigi življenja, ki nadaljuje svoj cikel, tudi ko se vse zdi še vedno negibno in zavito v tišino,« opozarjajo organizatorji.V skladu s predpisi za omejevanje širjenja okužb s koronavirusom je srečanje organizirano z omejenim številom udeležencev. Udeležba je možna samo po predhodni rezervaciji. Kdor se želi najaviti, mora poslati sporočilo na naslov info@rogos.it s svojim imenom in telefonsko številko. Rezervacija začne veljati, ko jo potrdi osebje družbe Rogos. Udeležba na dogodku je brezplačna. Za sodelovanje sta obvezna uporaba maske in spoštovanje varnostne razdalje.V primeru rahlega slabega vremena bodo vodeni ogled vseeno izpeljali. V primeru hudih vremenskih razmer bo izlet preložen na kasnejši datum, najavljeni bodo obveščeni po elektronski pošti najkasneje dan prej.