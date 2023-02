Pomnik miru še brez stalne razstave

Deset let po otvoritvi Pomnik miru na Cerju še vedno ni dokončana zgodba. Med drugim čaka postavitev stalne razstave, ki jo je v zadnjih dveh letih pripravil zgodovinar Marko Klavora iz Goriškega muzeja in jo v ponedeljek predstavil petim županom Goriške in ministru za Slovence v zamejstvu in po svetu Mateju Arčonu, ki je obiskal Cerje in se srečal z župani, direktorico zavoda Miren Kras Ariano B. Suhadolnik in direktorjem Goriškega muzeja Vladimirjem Peruničičem.

»Razstava je ključnega pomena za nadaljnji razvoj Cerja,« meni Mauricij Humar, župan občine Miren-Kostanjevica, ki je izpostavil problematiko financiranja in pridobitev statusa za objekt na Cerju, ki je po njegovem nacionalnega pomena in za katerega si direktorica zavoda Miren Kras Ariana B. Suhadolnik želi, da postane »učni poligon za mlajše generacije«. Klavora je sicer zbrane navdušil s konceptom razstave Na zahodnem robu, katere rdeča nit je izkušnja slovenskega prebivalstva v tem prostoru. »Na razstavi od prvega do četrtega nadstropja pripovedujemo preteklost Primorske, začenši leta 1900, izhodiščni datum pa je 15. september 1947,« je povedal. »Osebno čutim odgovornost do tega prostora. Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu lahko pripomore, da se zgodba končno zaključi, sicer pa je to poslanstvo drugih organov vlade. Čestitam avtorju in Goriškemu muzeju za dobro idejo. Mislim, da je zgodba prava,« pa je ob tej priložnosti dejal minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon.