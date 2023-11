Pomoč Sloveniji, solidarnostna akcija se je zaključila

Z izročitvijo 25.000 evrov Rdečemu križu Slovenije in slovenski Karitas se je v Trgovskem domu zaključila solidarnostna akcija Pomoč Sloveniji, ki so jo podprli ZKB Trst Gorica, slovenski novinarski in programski oddelek RAI FJK, Primorski dnevnik, Novi glas, Novi Matajur, Dom, SKGZ, SSO, SDGZ, Kmečka zveza, ZSŠDI, ZSKD, ZSKP, Slovenska prosveta in druge slovenske ustanove v Italiji.

Navzoče so nagovorili slovenski generalni konzul v Trstu Gregor Šuc, predsednik Zadružne kraške banke Trst Gorica Adriano Kovačič, predsednica Rdečega križa Slovenije Ana Žerjal, ravnatelj Škofijske Karitas Koper Tihomir Busija in minister za Slovence v Zamejstvu in po svetu Matej Arčon.

V akciji je bilo skupno zbranih 195.000 evrov. Prvi del zbranih sredstev so že pred časom nakazali skladu za pomoč poplavljencem.