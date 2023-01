Pomoč za vse, ki trkajo na vrata

Po dolgem času bo v začetku februarja ponovno potekala akcija za zbiranje oblek, ki bodo šle osebam v stiski. Dekanijska Karitas Štandrež že več let nudi razne oblike pomoči, med temi zbiranje in oddajanje oblek, vendar tudi živil, družinam in posameznikom, ki jih potrebujejo. Že dalj časa – gotovo več kot leto dni – niso sprejemali oblačil, saj niso več bili kos prevelikim količinam blaga. V zadnjem času so prostovoljke oddale veliko oblačil, zaradi česar bodo v soboto, 4. februarja, od 9. ure do 11.30 ponovno sprejemale oblačila, in sicer v parku ob župnišču v Štandrežu.

Zaželene so športne obleke

»Ljudje potrebujejo enostavne, praktične obleke, za delo in za vsakdanjo uporabo. Zato kogar bi rad daroval, prosimo za bunde, športne hlače, puloverje (raje ne volnene), trenirke, športne copate in tudi navadne čevlje, vendar brez pete v primeru ženskih modelov. Otroških oblačil trenutno ne sprejemamo, prav pa pridejo še posteljnina in brisače. Trenutno seveda potrebujemo toplejša oblačila, bolj naprej pa bomo verjetno speljali podobno akcijo za poletne obleke. Potrebujemo obleke, ki se perejo brez težav, ki se hitro sušijo, ki so skratka čim bolj uporabne v vsakdanjem življenju,« nam je razložila Milenka Zavadlav, ena izmed prostovoljk, ki skrbijo za oblačila.

Tri, včasih štiri gospe iz vasi marsikatero uro preživijo v stavbi modre barve nasproti župnišča, kjer imajo urejeno skladišče za obleke. Dvakrat mesečno, prvi in tretji četrtek v mesecu, poteka delitev oblek v popoldanskih urah. »Vsakič pride približno po 15 oseb, vendar obleke dosežejo veliko večje število ljudi. Pogosto namreč ena oseba, ponavadi mama, prevzame oblačila zase, za otroke in za moža. Med osebami, ki zahajajo k nam, so nekatere družine priseljencev, razni posamezniki, tudi starejše ženske z odraslimi sinovi, opažamo pa tudi moške, ki so zaposleni, vendar potrebujejo pomoč,« razlagaštandreška prostovoljka. Oddajanje oblačil pred modro stavbo pa ni edini način, preko katerega obleke iz dekanijske Karitas pridejo do ljudi, ki jih potrebujejo.

»Včasih pride do nas kdo, ki pozna kako težko situacijo in posreduje blago, ki ga mi pripravimo. Ko je Hrvaško pretresel hud potres, so oblačila iz Štandreža ”romala” tudi tja. V stiku smo tudi z goriško nadškofijskoKaritas: zadnje čase smo na primer oddali vse moške bunde, ker so jih potrebovali mladi begunci, ki v teh mesecih prihajajo v Gorico. Včasih nas pokliče tudi duhovnik Paolo Zuttion, ki skrbi za goriške zapornike; lani in predlanskim smo dale veliko oblačil zanje. Tudi družinam, ki nam jih pošljejo z goriške Karitas, damo veliko oblačil. Ob vsem tem pa redno sodelujemo s Humanitarnim društvom Kid iz Nove Gorice in si izmenjamo blago na podlagi različnih potreb,« pojasnjuje Milenka Zavadlav.