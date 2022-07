Ponoči na terenu 700 gasilcev

Vsi upajo, da bo noč na ponedeljek še bolj mirna kot prejšnja. Preko noči bo območje velikega požara na Krasu na terenu spremljalo okoli 700 gasilcev, medtem ko je čez dan na intervenciji sodelovalo več kot 2000 ljudi, od tega skoraj 1500 gasilcev, je v nedeljo zvečer povedal Robert Okorn iz štaba civilne zaščite za Severno Primorsko. Poleg gasilcev je na Krasu sodelovalo še okoli 260 gozdnih delavcev in sekačev, 144 pripadnikov Slovenske vojske ter pripadniki civilne zaščite, policije, nujne medicinske pomoči, rdečega križa, Darsa in drugih služb. Pri tem je treba omeniti tudi podporo, ki so jo tem borcem nudili domačini z obeh strani meje, saj se je marsikdo zavzel, da bi ljudem na terenu nikoli ne zmanjkalo hrane in pijače, zelo ganljivi so bile risbe in transparenti, s katerimi so se ljudje zahvaljevali ob cestah. Med junaki na delu so beležili tudi nekaj poškodb, a so bile vse lažje narave in večinoma oskrbljene na terenu, je sporočil Okorn.

Po več dnevih pravega pekla, je bila nedelja nekoliko mirnejša in bolj optimistična od preteklih dni. Ves dan je potekalo gašenje manjših žarišč, večjega širjenja požara pa ni bilo. Enote na tleh so izvajale predvsem čiščenje in zalivanje robov požarišč.

Bolj aktivno pa je bilo gašenja iz zraka. Pri tem so sodelovale zračne enote iz Slovenije, Srbije, Madžarske, Italije, Slovaške in Avstrije, popoldne pa sta prelet izvedli tudi težko pričakovani letali Spartan iz Romunije. Zračne enote so tako izvedle prek 150 ur naletov, sicer pa je bilo po besedah Okorna največ težav na severnem delu požarišča, v smeri Vipavske doline.

Zjutraj je sicer območje požara prešla fronta s krajšimi padavinami, kar pa je le malenkostno olajšalo nedeljsko gašenje, saj se je vse zelo hitro posušilo. »Vsaj v času padavin se je povečal optimizem pri gasilcih, z mislimi da bo kalvarije vendarle enkrat konec,« je dodal Okorn.

Kras sta danes med drugim obiskala predsednik Borut Pahor in premier Robert Golob, ki je obljubil ukrepe za sanacijo posledic požara. Dan se je že pozitivno začel s prekinitvijo evakuacije za prebivalce Gabrij in Vrha, ki so jih preventivno evakuirali v soboto zvečer zaradi napovedane burje, ki naposled k sreči ni bila tako huda.