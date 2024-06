Ponudba, vezana na kulturo, zgodovino in mejo

Poletni čas je čas dopusta in počitka, je pa tudi trenutek, v katerem se lažje posvetimo sebi. »To pa nam najbolje uspe ob doživljanju naravnih lepot in ogledu umetnostnih ter zgodovinskih znamenitosti,« je bilo slišati na včerajšnji predstavitvi poletnih dejavnosti, s katerimi želi goriška nadškofija obogatiti turistično ponudbo celostnega nadškofijskega območja ter otrokom in mladim nuditi priložnosti za druženje z organizacijo poletnih središč in večdnevnih srečanj. Poleg goriškega nadškofa Carla Roberta Marie Redaellija sta v prostorih goriške nadškofije spregovorila še goriški dekan Nicola Ban in nadžupnik v Gradežu Paolo Nutarelli.

Tudi verski turizem narašča

»Naša mala nadškofija je skupek umetnosti, zgodovine in čudovitega naravnega okolja v objemu Brd in Jadranskega morja. Naša turistična ponudba, s katero želimo prispevati tudi v luči Evropske prestolnice kulture 2025, je vezana še posebej na pripoved obmejnega prostora in bogate zgodovine naših krajev,« je povedal goriški nadškof Redaelli. »Želimo pa, da kdor nas obišče, izkoristi priložnost tudi za notranjo umiritev, saj potrebujejo ljudje v današnjem kaotičnem svetu še posebej počitek in trenutke miru,« je nadškof zapisal tudi v zgibanki v štirih jezikih, ki so jo pripravili za turiste.

»Število turistov na Goriškem se veča iz dneva v dan. Veliko jih obišče cerkev sv. Ignacija ter stolnico, saj sta za ogled vedno odprti, medtem ko so nekateri muzeji in druge znamenitosti zaradi prenove in drugih razlogov trenutno zaprte. Tako da ocenjujemo, da opravljamo v smislu turističnega sprejema kar dobro delo, verski turizem pa je lepo razvit, v velikem številu nas obiščejo tudi skupine skavtov iz drugih krajev,« je dejal Nicola Ban.