»Ponujam svoje izkušnje, znanje in strast«

Goričani bodo v nedeljo, 12. junija, odločali, kdo bo vodil goriško občino v prihodnjih petih letih. Za župana in svetnike bodo lahko glasovali med 7. in 23. uro, štetje glasovnic se bo začelo v ponedeljek ob 14. uri. Za župansko mesto se poteguje sedem kandidatov: leva sredina predlaga volivcem Lauro Fasiolo, ki jo podpira šest list, in sicer Laura Fasiolo per Gorizia, Slovenska skupnost, Gorizia è tua, Gibanje 5 zvezd, Demokratska stranka in Noi-Mi-Noaltris GO!.

Zakaj ste se odločili, da kandidirate?

Goričanom želim ponuditi svoje izkušnje, znanje in strast.

Po čem se razlikujete od ostalih županskih kandidatov?

Po izkušnjah. Drugi del odgovora prepuščam občanom.

Kakšno mesto je danes Gorica?

Gorica je v globoki depresiji, ki je posledica gospodarske krize in nizke rodnosti. Čeprav je zelo lepo mesto, ni privlačna za mlade in starejšim ne nudi primernih storitev. Ob tem doživlja mednarodnost bolj v besedah kot v dejanjih.

Na nepremičninskem trgu, v nastanitvenem in gostinskem sektorju je zadnje čase opaziti nekaj znakov prebujanja, po drugi strani število zaprtih lokalov še vedno presega število novih odprtij. Kako nameravate ukrepati na naštetih področjih?

Poživiti je treba gospodarstvo ter spodbujati rast števila prebivalcev in konkurenčno zgodovinsko-kulturno turistično ponudbo. Ob tem želimo promovirati mesto na širšem mednarodnem prizorišču, okrepiti ponudbo za študente z novimi storitvami, kot so študijske sobe, valilnice projektnih idej in prostori, ki jih lahko sami upravljajo, ter jim nuditi nove delovne in ustvarjalne priložnosti. Da se spuščene rolete spet dvignejo, predlagamo gospodarstvo, ki temelji na dobrem počutju, okolju in zdravju.

Če ne bi bilo stroškov za občinsko upravo, bi pristali na ponovno ustanovitev rajonskih svetov?

To bo eno izmed prvih dejanj naše uprave, saj je vključeno v naš program. Skozi rajonske svete bomo dali glas občanom in spodbudili politično participacijo.

V raznih predelih mesta se občani pritožujejo zaradi voznikov, ki ne upoštevajo hitrostnih omejitev. Kako bi konkretno rešili te težave in kje se bi najprej lotil dela?

Prometni načrt je treba posodobiti in pri tem biti pozorni na vprašanje varnosti. Ukrepi za omejevanje nevšečnosti in preprečevanje nesreč obstajajo in se jih je treba posluževati.

Kako si predstavljate Korzo Italia čez pet let?

Odgovor o Korzu Italia sodi v celovit prometni načrt, ki mora upoštevati potrebe pešcev, invalidov, starostnikov, kolesarjev in tudi trgovcev.

V kakšnem stanju je goriško zdravstvo?

Zdravstvo »boleha«. Treba je ohraniti, okrepiti ali ponovno vzpostaviti vrhunske storitve, ki so se nam izmuznile. Treba je povečati obseg storitev za starejše občane, centre za Alzheimerjeve bolnike in središča, kjer se lahko srečujejo osamljeni ljudje. Po zgledu tega, kar v Trstu delajo že deset let, želimo vzpostaviti brezplačne prevoze do zdravstvenih centrov.

Če bi vam slovenska konzulta pri goriški občini predstavila nekaj konkretnih in utemeljenih predlogov, bi vzeli v poštev poimenovanje središčne ulice ali trga po kakšni ugledni kulturni ali zgodovinski slovenski osebnosti?

Zakaj pa ne?

Podpirate uvedbo pouka slovenščine v italijanskih šolah v Gorici?

Splošna norma že obstaja. Menim, da sta spodbujanje učenja slovenščine in povečanje občutljivosti do tega vprašanja potrebna.

Leto 2025 je pred vrati. Bo Gorica na srečanje z Evropsko prestolnico kulture prišla pripravljena?

Samo v primeru, da bomo pospešeno delali na organizirani in skupni viziji z Novo Gorico. Hudo zamujamo in tvegamo, da se bomo Evropi in svetu predstavili s komaj zagnanimi gradbišči, kar bi bilo neodpustljivo.

V kaj mora Gorica vlagati, če odmislimo kulturo in turizem?

V podjetništvo, delo, univerzo, višje usposabljanje in logistiko. To so področja, ki jih želimo povezati z okoljsko trajnostjo: zeleno gospodarstvo in tehnologija se bosta v prihodnjih letih skupaj razvijala in rasla.

Kako si predstavljate Gorico in Novo Gorico čez 20 let?

Z veliko več mladimi in novimi energijami. Danes začenjamo graditi Gorico prihodnosti in verjamemo, da bomo znali na najboljši način izraziti njena čudesa.