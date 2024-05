Popisujejo škodo, ki je nastala med jesensko vremensko ujmo

Civilna zaščita FJK popisuje škodo, ki jo je med lansko jesenjo v raznih krajih po deželi povzročila vremenska ujma. Med 24. oktobrom in 5. novembrom lanskega leta je val slabega vremena z obilnimi padavinami zajel zlasti videmsko in pordenonsko pokrajino, sicer je nekaj težav povzročil na Goriškem in zatem še na Tržaškem, kjer je visoko plimovanje povzročilo veliko škodo na obalnem pasu.

Na Goriškem so imeli gasilci največ dela v začetku novembra na Krminskem in v Tržiču zaradi zalitih kleti ter v Gradežu zaradi visokega plimovanja, ki je kar precej škode povzročilo tudi v Marini Julii in Marini Novi. Narasla Soča je zalila nekaj obrežnih območij v Gradišču in Zagraju, grozila je tudi Majnicam v goriški občini.

Oškodovani goriški občani se lahko za informacije o uveljavljanju pravice do odškodnine odpravijo v urad občinske civilne zaščite, ki je v prvem nadstropju poveljstva mestnih redarjev na Dvoru Sv. Hilarija (tel. 0481-383480). Z odškodninami bodo v primeru odobritve prošnje kriti samo stroški za škodo, ki je zavarovalnice ne krijejo. Informacije so na voljo tudi na spletni strani deželne civilne zaščite.