Poplavni val povzročil usad in poškodoval ograjo

Ob škodi, ki je zaradi visokega plimovanja nastala na gradeških in tržiških plažah, so posledice slabega vremena, ki je prejšnji teden zajelo Slovenijo in Furlanijo - Julijsko krajino, vidne tudi v soškem parku v Pevmi. Poplavni val reke Soče je povzročil manjši usad, poleg tega je tudi poškodoval leseno ograjo ob sprehajalni poti, na katero je padlo tudi nekaj skal. Zaradi tega je sprehajalna pot zaprta v pričakovanju na sanacijo usada in lesene ograje. Med petkovim poplavnim valom je Soča popolnoma zalila sprehajalno pot. Najvišji pretok je v petek reka dosegla ob 13.50, ko je skozi zapornice solkanskega jezu drlo 2334 kubičnih metrov na sekundo, kar je drugi najvišji podatek v zgodovini hidroloških meritev na reki Soči po rekordnem pretoku, ki so ga zabeležili 5. novembra 2012. Med vrhuncem takratnega poplavnega vala so v Solkanu namerili pretok 2507 kubičnih metrov na sekundo. Od petka je reka Soča še vedno motna, zaradi napovedanih novih padavin gre pričakovati, da bo takšna ostala še kar nekaj dni.