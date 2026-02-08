Iztočnica je bil Kosovelov Majhen plašč

»Leposlovje je vedno bilo nevarno,« je poudaril Marij Čuk, ki je včeraj v goriškem Kinemaxu nagovoril dijake goriških drugostopenjskih srednjih šol s slovenskim učnim jezikom. V sklopu aktivne sobote je namreč višješolski center priredil proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku. Dijaki so se najprej udeležili kulturnih sprehodov, nato pa si ogledali dokumentarni film o Srečku Kosovelu. Sledilo je srečanje s slovenskim pesnikom, pisateljem in gledališkim kritikom Marijem Čukom.

Književnost je veliko več kot suhoparna učna snov, je dijakom razkril Čuk. Literatura je v zgodovini vedno bila nekak družbeni kompas in si je pogosto drznila kazati v obratno smer kot oblast ali prevladujoča miselnost. Književnik je izpostavil, da so tako kot literatura tudi pisatelji »nevarni«, saj si edini upajo pozornost usmeriti ravno v to, kar oblast prikriva. Splošna vloga književnosti je, da obsoja nasilje. Zločin pa nikoli ni samo na eni strani, je opozoril Čuk. »V svojih delih ne iščem sporov, temveč resnico,«je dejal. V pogovoru z Nadio Roncelli je spregovoril o svojih romanih Črni obroč in Fojba. Prvi roman opisuje požig Narodnega doma, drugi pa je v bistvu manifest proti nasilju. Skozi vsebino svojih dveh knjig se je navezal na razne tematike, od maščevanja do aktualnih dogajanj.

Včerajšnji dogodek je bil tudi priložnost za nagrajevanje najboljših prispevkov literarnega, slikarskega in fotografskega natečaja Pot do človeka, ki je posvečen spominu dijakinje Žive Srebrnič. Za letošnjo temo so ob obletnici smrti Srečka Kosovela izbrali verze njegove pesmi Majhen plašč: »Jaz bi hodil pod toplim plaščem besed. Ali pod tem naj se skriva topel svetál svet«. Komisijo so letos sestavljali profesorji Damiana Devetak, Erika Valentinčič, Ivan Žerjal in Carlotta Nanut.

Prvo mesto literarnega natečaja je osvojil Diego Emusici iz 5. znanstvenega liceja Gregorčič, ki se v svojem besedilu skozi domišljijo sprašuje, kako doseči boljšo prihodnost. Izpostavil je pomembnost naših odločitev in zavestno svobodno izbiro, da nismo le del sistema, temveč del sveta, »kjer človek ni le število«. Drugo nagrado je prejel Jure Kavčič s proznim delom Toplota pod plaščem, tretjo pa Kaja Čebron Ušaj s pesmijo Plašč. Na likovnem področju je komisija prejela največ prispevkov. Prvo nagrado si je prislužila Sandra Čolić iz 4. razreda turistične smeri šole Žige Zoisa. Drugo mesto ex aequo sta prejela Giorgia Sofia Calligaris in Gaal Rutar, tretje mesto ex aequo pa Irina Vukić in Bor Astone.

Manj je bilo prejetih fotografij. Na tem področju je prvo nagrado prejela Nina Klančič Tosetto iz 3. klasičnega liceja Trubar. Na drugo mesto se je uvrstila fotografija Leonarda Prestenta in Eneja Reharja.

Dogajanje sta povezovala Marco Fior in Gloria Hvalic, ki sta se ob koncu spomnila pred kratkim preminulega Miroslava Košute, ki je s svojo prisotnostjo dijake počastil februarja 2015.