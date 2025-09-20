Poseben prostor bo namenjen kulturi okusov

V Ulici Crispi bo tudi med letošnjo 20. izvedbo Okusov ob meji zaživela Slovenska vas. Svoje dobrote bodo pod okriljem Zveze slovenske katoliške prosvete ponujala društva SKD Hrast iz Doberdoba, KD Sabotin iz Štmavra in SKPD Frančišek B. Sedej iz Števerjana v sodelovanju z Vinoteko Števerjanski griči. Vsako društvo bo predstavilo najbolj pristne okuse svojega kraja – od kmečkega piva in briških vin do jedi iz divjačine ter drugih specialitet. Obiskovalci bodo lahko okušali sladke in slane palačinke, DivjiBurger, njoke v različnih omakah in številne druge dobrote. Ob vhodu v Slovensko vas bo kot običajno kiosk ZSKP, kjer bodo predstavniki včlanjenih društev poskrbeli za dobro družbo in hladno pijačo.

Dogajanje se bo pričelo v četrtek,25. septembra, ob 19. uri z uradno otvoritvijo Slovenske vasi, na kateri bodo nastopili gojenci Slovenskega Centra za Glasbeno Vzgojo Emil Komel.

V petek bo ob 18. uri v novem sklopu srečanj Okusi kulture, kultura okusov stekla beseda o pomenu ohranjanja slovenskih navad, običajev in tradicij, raziskovanja lokalne gastronomske dediščine ter predajanja izkušenj, vrednot in življenjske modrosti mlajšim generacijam. Časnikar Matevž Čotar se bo pogovarjal s Katjo Ferletič, avtorico knjige Stare jedi v novih loncih. Sledil bo pogovorn z Avguštinom Devetakom, enim izmed protagonistov knjige Gostilna na robu slovenske zemlje, ki pripoveduje zgodbo družine Devetak z Vrha.

Zagotovljena bo tudi glasba v živo. Petkov večer bo popestrila skupina Happy Day, v soboto bodo igrali The MAFF, v nedeljo popoldne pa Briški kvintet. Na štiridnevnem dogodku, na katerega se pripravljajo že od poletja dalje, bo v Slovenski vasi sodelovalo več kot sto prostovoljcev.