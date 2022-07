Posekali bresta v Ulici Cordaioli

Bresta v Ulici Cordaioli, za katera so se pred mesecem dni angažirali predstavniki zveze Legambiente ter podporniki koalicije takratne županske kandidatke Laure Fasiolo, sta bila včeraj posekana. Njuna odstranitev spada v gradnjo kolesarske steze Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje. Kot je pred mesecem dni pojasnil v.d. direktorja EZTS Tomaž Konrad, so pri združenju vzeli v poštev več možnih opcij, vendar nobena druga očitno ni bila izvedljiva. Nad odstranitvijo dreves so bili zelo razočarani pri Legambiente in skupini Noi Mi Noaltris GO.