Poškodovani delavec ostaja v bolnišnici

V videmski bolnišnici se še vedno zdravi 34-letni F.C., delavec iz Sovodenj, ki se je v ponedeljek huje poškodoval v eksploziji starega ubojnega sredstva na območju razdelilne transformatorske postaje v Špetru ob Soči. Operacija, ki jo je v noči na torek prestal zaradi drobcev železa, ki so se mu zasadili v trebuh, naj bi bila uspešna, resno poškodovan naj bi imel tudi mezinec ene roke, drugih skrb vzbujajočih poškodb pa naj ne bi dobil. Eksplozija manjšega ubojnega sredstva iz vojnih časov – šlo naj bi za tromblonsko mino – je bila namreč le delna, drugače bi bile posledice za mladega moškega veliko hujše. Po navedbah karabinjerjev se vsekakor zdravniki o njegovem zdravstvenem stanju še niso dokončno izrekli.

Nesreča se je zgodila v ponedeljek okrog 18.30, ko je F.C. že zaključil svojo izmeno. V eksploziji na infrastrukturi družbe Terna ni nastala nobena škoda. Osebje tretjega regimenta inženircev, minercev in pirotehnikov, ki ima sedež v Vidmu in pripada konjeniški brigadi Pozzuolo del Friuli, si je območje eksplozije ogledalo skupaj s karabinjerji, ki vodijo preiskavo. Le-ti izključujejo, da bi šlo za nesrečo pri delu, hkrati pa izključujejo tudi možnost, da bi bila eksplozija posledica kaznivega dejanja, povezanega s terorizmom. Drugih podrobnosti v interesu preiskave še ne razkrivajo. Zakaj je moški imel v roki staro ubojno sredstvo, ni znano, sicer pa nam je več zanesljivih virov potrdilo, da je 34-letnik zgodovinski navdušenec in vnet raziskovalec prizorišč prve svetovne vojne v naših krajih.