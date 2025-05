Pravijo, da je zajtrk najpomembnejši obrok, ki odloča o tem, kakšen bo dan. Včeraj so v Podgori z dogodkom »Zajtrk za dva ... in zbor« poskrbeli za dober začetek dneva. Navzočim so postregli s svežim zajtrkom, petjem in zanimivostmi o poročnih navadah na Goriškem. Šlo je za drugi koncertni dogodek čezmejnega projekta Singers’ corners v organizaciji Mestne občine Nova Gorica in Zveze slovenske katoliške prosvete, tokrat v sodelovanju s Prosvetnim društvom Podgora. Cilj projekta je z zborovski petjem poživiti neklasične lokacije. Na nedeljskem pevskem zajtrku so nastopili ženska vokalna skupina Vinika, OPZ Emil Komel in folklorna skupina Santa Gorizia, povezovala je Nika Devetak. Prisotni so bili tudi novogoriški podžupan Anton Harej, goriški odbornik Maurizio Negro in predsednik ZSKP Miloš Čotar.