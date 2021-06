Poskrbeli za nov asfalt

Goriška občina je poskrbela za asfaltiranje šestih cestnih odsekov na območju Pevme, Štmavra in Oslavja. V prejšnji dneh sta si ogledala, kako potekajo dela, ki so zdaj že v glavnem zaključena, goriški župan Rodolfo Ziberna in pooblaščeni občinski svetnik Walter Bandelj. Skupno je naložba vredna sto tisoč evrov. Nov asfalt so dobili Koštabon, Konično in Gropajšče, cestarji so bili na delu še V vasi, na cesti med Gaso in kostnico, v Kašteladi in nasproti pevmskega vrtca, kjer so poskrbeli za asfaltiranje poti med hišnima številkama 24 in 27.»Na občini si prizadevamo, da bi bile ceste v čim boljšem stanju ne le v mestnem središču, temveč tudi v periferiji,« poudarja župan Ziberna in pojasnjuje, da so pred nekaj meseci že asfaltirali nekaj drugih cestnih odsekov. V Gorici je po njegovih besedah kar 180 kilometrov cest, zato poziva občane, naj takoj seznanijo občinsko upravo z morebitnimi težavami, tako da bodo čim prej odpravljene.