Poslovil se je podjetnik in politik Marjan Terpin

Na svojem domu v Števerjanu je danes zjutraj za vedno odšel 82-letni Marjan Terpin, politik, podjetnik, družbeni delavec, mož, oče in stari oče. Poznan je bil v domači občini in bližnji okolici, v širšem slovenskem prostoru in še dlje po zaslugi priznanega družinskega podjetja in več desetletnega političnega udejstvovanja v vrstah Slovenske skupnosti in njenih predhodnic. Zapušča ženo, štiri otroke in deset vnukov.

Žalna seja za Marjana Terpina bo v ponedeljek, 2. januarja ob 18. uri v Sedejevem domu v Števerjanu. Pogreb pa bo v torek, 3. januarja, ob 13. uri v števerjanski cerkvi.