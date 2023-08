Poslovila se je Tina Klanjšček

Tine Klanjšček, priznane botaničarke in predsednice zadruge Rogos, ki upravlja več naravnih rezervatov v Furlaniji - Julijski krajini, žal ni več med nami. Neizprosna bolezen jo je mnogo prezgodaj iztrgala otrokoma, možu in ostalim svojcem, s katerimi žaluje res veliko ljudi, ki so jo cenili zaradi lepega značaja, pozitivne energije, znanja in sposobnosti. Njeno srce je prenehalo biti včeraj zjutraj, stara je bila samo 38 let.

Tina Klanjšček se je rodila 10. maja 1985 očetu Niku Klanjščku, nekdanjemu tehniku na slovenskih višjih srednjih šolah v Gorici, in Harjet Dornik, dolgoletni profesorici znanstvenih predmetov na goriškem klasičnem liceju Primoža Trubarja. Za Tino sta starša, ki sta v slovenski narodni skupnosti v Gorici poznana tudi kot angažirana družbena in kulturna delavca, osrečili še njeni mlajši sestri, Jerica in Jasmina, na kateri je bila prvorojenka zelo navezana.

Tina Klanjšček je bila ljubiteljica narave in gora. Po maturi na klasičnem liceju Primoža Trubarja se je odločila za študij naravoslovja na Univerzi v Trstu, kjer je uspešno zaključila magisterij iz obnavljanja, upravljanja in promocije naravne dediščine. Nekaj časa je poučevala na prvostopenjskih in drugostopenjskih srednjih šolah, nakar je leta 2010 pristopila k zadrugi Rogos, ki je takrat upravljala sprejemni center Gradina v Doberdobu in naravni rezervat Doberdobskega in Prelosnega jezera. Nekaj let kasneje je postala njena predsednica in je zadrugo uspešno vodila, vse dokler so ji moči to dopuščale. Zadruga Rogos je namreč v letih postala upraviteljica več naravnih rezervatov in sprejemnih centrov v Deželi FJK, in sicer rezervata Otoka Cona ob izlivu Soče, Cavanata pri Fossalonu, rezervata v dolini Glinščice ter botaničnega vrta Carsiana pri Zgoniku. Ob upraviteljskem delu je bila Klanjščkova v rezervatih aktivna kot vodička, s svojo ustvarjalnostjo in podjetnostjo pa si je prizadevala tudi za izpeljavo najrazličnejših projektov, za povezave z zunanjimi strokovnjaki, za delo s šolami in za javna srečanja. Kot rastlinoslovka je veliko naredila zlasti za vrt Carsiana, kjer se je zavzela za obnovo kala in ureditev raznih predelov parka.

Kljub številnim službenim zadolžitvam pa je bila Tinina prva skrb družina. Z ljubljenim možem Ivanom Pahorjem sta si dom uredila v Jamljah; pred osmimi leti se jima je rodil Dejan, leta 2019 še mala Julija, ki bo novembra dopolnila štiri leta. V mlado družino pa je kmalu po rojstvu hčerkice udarila huda diagnoza. Njeni najbližji so nam včeraj zaupali, da se je Tina Klanjšček proti bolezni borila pogumno in vse do zadnjega, kljub različnim terapijam, ki so se sprva pokazale kot uspešne, pa jo je nazadnje neusmiljena bolezen premagala. Umrla je včeraj zjutraj v tržiški bolnišnici, kjer so ji paliativno oskrbo nudili že nekaj tednov.

»Bila je vedno nasmejana. Ob botaniki ji je bila všeč glasba, na primer skupina Pink Floyd, nasploh jo je zanimalo veliko stvari. Bila je lepa oseba in cenjena strokovnjakinja,« so nam povedali nekdanji kolegi in prijatelji, ki jo bodo - tako kot družina in še marsikdo - zelo pogrešali.