»Postali bomo vzorčen primer somestja, ki ga je povezala kultura«

Mag. Mija Lorbek je nedavno postala vršilka dolžnosti direktorice Javnega zavoda GO! 2025 in na tem mestu nasledila Gorazda Božiča, ki je odstopil. V vodenje zavoda se je podala z veliko izkušnjami, saj je bila od nastopa službe na novogoriški mestni občini koordinatorica za EPK in je projekt ves čas spremljala.

V sam proces Evropske prestolnice kulture Nova Gorica – Gorica je sicer vključena že več let. Sprva je bila programska vodja Xcentra, nato mentorica pri enem izmed projektov iz Prijavne knjige ter kasneje zastopnica mestne občine v medresorski skupni ministrstev za EPK. Nekaj časa je bila skrbnica pogodbe za Evropsko prestolnico kulture pri Ministrstvu za kulturo, je članica posvetovalne skupine za infrastrukturo EPK, predsednica posvetovalne skupine EPK za turizem, nekaj časa pa je bila tudi odredbodajalka za poslovanje zavoda GO! 2025. Da bi podrobneje predstavila svoje vizijo vodenja omenjenega zavoda, smo jo povabili k pogovoru.

Vajeti zavoda GO!2025 ste prevzeli 15. decembra. Kakšni so vaši prvi vtisi in kako vas je sprejel kolektiv zavoda?

Vtisi po prvem tednu delovanja so še vedno dobri glede posebne GO! Borderless zgodbe in potenciala programa iz prijavne knjige, pozitivno me je presenetil tudi dober sprejem kolektiva zavoda. Vsi so povedali, da si želijo boljšega sodelovanja med institucijami s celostnim vodenjem, več promocije in vključenosti lokalne skupnosti, predvsem pa tudi bolj strukturirano delovanje zavoda samega. Prav pri slednjem bomo imeli še kar nekaj dela, vendar verjamem, da nam bo uspelo zadeve skupaj urediti, če se bomo držali konstruktivnega duha grajenja nečesa velikega, skupnega.

Ob imenovanju za v.d. direktorice zavoda GO! 2025 ste dejali, da bodo vaši glavni poudarki namenjeni vzpostavitvi dobrega, medsebojno usklajenega delovanja med glavnimi institucijami Evropske prestolnice kulture GO! 2025, izboljšanju komunikacije in promociji tako na mednarodni kot na lokalni ravni ter večji vključenosti lokalnega prebivalstva. Na katerem od naštetih področij bo dela največ in kakšni bodo vaši koraki v tej smeri?

Največ dela bo na vzpostavitvi urejenega delovanja procesov in nalog, ki so predpogoj za usklajeno delovanje med glavnimi institucijami Evropske prestolnice kulture GO! 2025. To se bo pozitivno odražalo tudi na usklajeni komunikaciji in promociji ter vključenosti lokalne skupnosti na pravih točkah. Moji prvi koraki bodo sledili uvodnim primopredajnim dnem s podrobnim pregledom poslovanja, delovnih procesov in interne dokumentacije ter individualnimi razgovori, saj bi rada res dobro spoznala in analizirala razloge za nekatere točke nedelovanja. Potem bom začela pri nujnih spremembah in vzpostavitvi planov dela ter financ za 2024 in 2025 za zavod ter jih uskladila z institucijami. Vse mora biti čim bolj urejeno in pravilno načrtovano za »veliki finale izvedbe« operativne faze, saj nas do 2025 loči samo eno leto.

Kako pa ocenjujete angažiranost v projektu EPK 2025 v sosednji Gorici in tamkajšnji lokalni skupnosti? Kakšno je sodelovanje z njimi? Ste zadovoljni s trenutnim stanjem GO Borderless somestja?

Sama sem z Občino Gorica dobro sodelovala že kot vodja kabineta na Mestni občini Nova Gorica in prepričana sem, da bomo brezmejno sodelovanje samo še izboljšali na novi funkciji. Prav tako sem imela zelo pozitivne izkušnje s celotno ekipo EZTS, ki je tudi zelo aktiven sooblikovalec somestja in je kdaj tudi pridno dopolnil kakšno funkcijo gradnje EPK, ki je morda manjkala. Precej aktivno s sosednjo Gorico sodelujejo tudi nosilci uradnega programa EPK in ustvarjalci spremljevalnih programov, odnosi rastejo organsko in samoiniciativno skozi projekte, kar je odlični učinek EPK.

Moram povedati, da opažam izjemen napredek pri sodelovanju GO Borderless somestja v primerjavi s tistim izpred skoraj dveh let, ko sem sodelovala pri projektu kot programski vodja Xcentra. Takrat so bili šele prvi zametki sodelovanja s sosednjo Gorico. Če smo takrat govorili, da moramo somestje šele ustvariti, je sedaj že čutiti tesno programsko prepletanje in sodelovanje skoraj na dnevni ravni. In res me izjemno tudi osebno veseli, da ima tudi kultura takšno moč povezovanja skozi sodelovanje in medsebojno razumevanje. Verjamem, da bo leta 2025 še bistveno živahneje in plodno in bomo resnično postali vzorčni primer evropskega somestja, ki ga je povezala kultura.