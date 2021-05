Pot do sinteze je še dolga

Pot do sinteze mnenj o prometni ureditvi goriškega Korza Italia bo zelo dolga. Med včerajšnjim zasedanjem pristojne svetniške skupine so prisluhnili predstavnikom sedemnajstih društev in organizacij, ki so povedali, kaj mislijo o nedavni uvedbi enosmernega prometa na osrednji mestni ulici.

Pred njimi je za kratek uvod poskrbel župan Rodolfo Ziberna, ki je pojasnil, da je »agnostik«, oz. da nima svojega mnenja. »Če bo mesto zahtevalo, da se vrnemo k prejšnji ureditvi in da se umaknejo kolesarske steze s cestišča, bomo to storili,« je poudaril župan, ki je bil v nadaljevanju tarča številnih kritik ravno zaradi svoje neodločnosti. Ob tem so mu očitali, da bi se moral pred spremembo prometnega režima posvetovati tako z nosilci interesov kot z občinskim svetom.