Potnik ozmerjal šoferja in ga pljunil v obraz

Na avtobusu prevoznega podjetja APT je spet prišlo do izpada nasilja, tokrat na progi št. 51, ki povezuje Tržič z ronškim letališčem. Do dogodka je prišlo v sredo okrog 20.40, ko je avtobus vozil po Ulici Valentinis v središču Tržiča.

Šofer je zaprosil za vozovnico potnika, ki je iz brez pravega razloga izgubil živce. Najprej je šoferja začel zmerjati, zatem ga je pljunil v obraz. Šofer je k sreči ohranil mirno kri, tako da se nasilje ni stopnjevalo, s svojo strokovnostjo je obenem zagotovil tudi varnost vseh potnikov, ki jih je dogajanje zelo prizadelo.

Opraviti mora vrsto izvidov

Šofer se je po dogodku odpravil na tržiško urgenco. Ker ga je nasilnež pljunil, so mu predpisali tri dneve bolniške odsotnosti z dela, med katerimi mora opraviti vrsto izvidov, s katerimi bodo preverili, ali se ni morebiti okužil s kakšno boleznijo.

»Na liniji št. 51 žal marsikdaj prihaja do verbalnega in včasih tudi fizičnega nasilja,« opozarja Marco Sosol, predstavnik sindikata Cgil Trasporti, ki je šoferju izrazil solidarnost skupaj s kolegi iz vrst sindikatov Fit-Cisl, Faisa-Cisal in Ulitrasporti. Sindikalisti opozarjajo, da so med poletjem na srečanju z goriškim prefektom Raffaelejem Ricciardijem opozorili varnostne organe na čedalje slabše varnostne razmere na avtobusih.

»Vozniki zahtevamo večjo varnost, poleg tega na avtobusih nočemo biti sami,« pojasnjuje Marco Sosol in poudarja, da bi vozniki po zgledu Trsta tudi na Goriškem radi imeli neposredno povezavo z varnostnimi organi, tako da bi lahko takoj opozorili na prisotnost nasilnežev na avtobusih.

»Na vseh mestnih avtobusih so kabine že zaščitene s steklom,« pravi Sosol, po besedah katerega z ustrezno zaščito začenjajo opremljati tudi izvenmestne.

Spet zahtevajo ukrepe

»Avtobus, na katerem je v sredo prišlo do izpada nasilja, še nima ustrezno zaščitene kabine,«poudarja Sosol, ki skupaj z ostalimi sindikalisti ugotavlja, da je bilo namenjene premalo pozornost povečanju varnosti na avtobusih, zato še enkrat poziva pristojne oblasti, naj čim prej ukrepajo.