Potomci grofov Attems so se srečali v Gorici

V Gorici so se v petek mudili potomci grofov Attemsov, ki obeležujejo tisoč let svoje rodbine. V mestni hiši jih je sprejel župan Rodolfo Ziberna skupaj s Patrizio Artico, ki je v občinskem odboru odgovorna za EPK. »Obisk potomcev rodbine, ki ima tisočletno zgodovino, ni vsakdanja stvar,« je povedal Ziberna in spomnil, da je zgodovina Attemsov tesno prepletena z goriško. Okrog 150 gostov, ki živijo večinoma v Avstriji, si je ogledalo mestno hišo - Palačo Attems Svetokriški - in njen park. Obiskali so tudi Palačo Attems Petzenstein na Kornu in ločniško vilo, ki nosi ime po njihovi družini. Tam sta jih sprejela Paolo Giasone in Virginia Attems s hčerkama.