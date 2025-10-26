VREME
Nedelja, 26 oktober 2025
Potomci grofov Attems so se srečali v Gorici

V mestni hiši jih je sprejel župan Rodolfo Ziberna, okrog 150 gostov, ki živijo večinoma v Avstriji, si je ogledalo mestno hišo - Palačo Attems Svetokriški - in njen park

Spletno uredništvo |
Gorica |
26. okt. 2025 | 11:27
    Potomci grofov Attems so se srečali v Gorici
    V Gorico je prišlo okrog 150 potomcev grofov Attems, večina jih živi v Avstriji( Redakcija )
V Gorici so se v petek mudili potomci grofov Attemsov, ki obeležujejo tisoč let svoje rodbine. V mestni hiši jih je sprejel župan Rodolfo Ziberna skupaj s Patrizio Artico, ki je v občinskem odboru odgovorna za EPK. »Obisk potomcev rodbine, ki ima tisočletno zgodovino, ni vsakdanja stvar,« je povedal Ziberna in spomnil, da je zgodovina Attemsov tesno prepletena z goriško. Okrog 150 gostov, ki živijo večinoma v Avstriji, si je ogledalo mestno hišo - Palačo Attems Svetokriški - in njen park. Obiskali so tudi Palačo Attems Petzenstein na Kornu in ločniško vilo, ki nosi ime po njihovi družini. Tam sta jih sprejela Paolo Giasone in Virginia Attems s hčerkama.

