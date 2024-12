Potreben bo nov železniški most

Po včerajšnjem podrobnem pregledu konstrukcije železniškega mostu, ki je bil poškodovan v ponedeljkovi nesreči ob naletu tovornjaka, so strokovnjaki ugotovili, da sanacija mostu ne bo mogoča. Izdelati bodo morali novega. Prišlo je namreč do premika celotne konstrukcije, tako osno kot višinsko. »Višinsko gre za približno 40-centimetrski premik,« so sporočili iz Slovenskih železnic. Na temelju rezultatov pregleda bo danes s strani projektanta podan predlog začasne rešitve obstoječe konstrukcije, ki bo omogočila ponovno vzpostavitev železniškega prometa pod posebnimi pogoji do izdelave novega mostu, so še sporočili. Po informacijah, s katerimi je včeraj razpolagal tudi novogoriški župan, bodo SŽ najprej vzpostavile začasno rešitev: »Bojda imajo za take primere na voljo neke začasne premostitvene objekte, ki jih lahko pripeljejo in relativno hitro postavijo.« Po trenutno razpoložljivih informacijah bo proga zaprta vsaj do vključno 24. decembra. Gasilcem je v torek zvečer uspelo odstraniti poškodovano vozilo izpod železniškega mostu.