»Potrebujemo skupna pravila, da bi našim občanom olajšali življenje«

Nova Gorica in Gorica sta v Ljubljani nastopili kot primer čezmejne preobrazbe. Na mednarodni konferenci Urban Future 2026, ki v slovenski prestolnici te dni gosti strokovnjake z vsega sveta, sta župana Samo Turel in Rodolfo Ziberna predstavila, kako je projekt Evropske prestolnice kulture 2025 spremenil ne le podobo obeh mest, temveč tudi vsakdanje življenje njunih prebivalcev.

Na srečanju, posvečenem prihodnosti mest, od trajnostne mobilnosti in podnebnih izzivov do vključujočih skupnosti, je prav zgodba obeh Goric pritegnila posebno pozornost občinstva. Kot je poudaril goriški župan Rodolfo Ziberna, Evropska prestolnica kulture ni bila le naziv, ampak prava preobrazba. »Odločili smo se, da ne bomo več ‘dva’, ampak bomo začeli delovati kot ‘eno’. Eno srce, ena vizija, dve državi,« je dejal.

Po njegovih besedah sta mesti povezovali predvsem z urbanističnimi posegi, ki segajo onkraj gradnje stavb. Med primeri je navedel parke, kolesarske poti in prenovljeni Trg Evrope / Transalpina. Ob tem je opozoril, da ostajajo odprta vprašanja, saj številni prebivalci živijo na eni strani meje, delajo, študirajo ali obiskujejo zdravnika na drugi. »Potrebujemo skupna obmejna pravila, da bomo našim občanom olajšali življenje,« je poudaril.