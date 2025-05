Potres ... bo k sreči le vaja

Goriški prostor bo v začetku junija prizadel ... potres. K sreči bo šlo le za čezmejno vajo, ki jo bodo med 5. in 8. junijem izvedli na območju občin Nova Gorica, Gorica, Šempeter-Vrtojba, Miren Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Ajdovščina.

Včeraj so čezmejno vajo Potres GOin4SAFETY predstavili na goriški občini. Med drugim so povedali, da bo vaja namenjena izboljšanju pripravljenosti in usklajevanju služb za zaščito in reševanje pri obvladovanju razmer ob izrednih naravnih dogodkih, kot je potres, ter s tem povezanih verižnih nesreč: od porušitve objektov in uničenja infrastrukture do zemeljskih plazov, požarov, uhajanja in razlitja nevarnih snovi ter drugih dogodkih, tudi v povezavi s podnebnimi spremembami.

Program projekta je vključeval seminarje za občinske in regijske štabe civilne zaščite ter prostovoljce iz sistema zaščite in reševanja, simulacijsko vajo, ki je preizkusila odziv in delovanje ob kritičnih dogodkih, ter zaključno vajo Potres GOin4SAFETY. Na junijski zaključni vaji bo sodelovalo več kot 500 udeležencev služb zaščite in reševanja iz Slovenije, iz Furlanije-Julijske krajine in Veneta ter tudi iz Hrvaške ter Nemčije. Projekt GOin4SAFETY temelji na evropskem projektu IN4SAFETY, ki je sofinanciran v okviru programa Interreg Italija–Slovenija.

Organizatorji dogodka so Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje - izpostava Nova Gorica, Gasilska enota Nova Gorica, Občina Gorica, italijanska civilna zaščita in inštitut za mednarodno sociologijo iz Gorice ISIG. Slednji skrbi tudi za znanstveno in operativno podporo vaji. Kot partnerja pa sta prisotna Zavarovalnica Triglav in Evropska prestolnica kulture GO! 2025.

Preizkus sodelovanja

»Vaja je pomembna priložnost za konkreten preizkus čezmejnega sodelovanja in za utrditev operativnih kompetenc, potrebnih za soočanje z izzivi, s katerimi se naša območja vse pogosteje srečujejo,« je včeraj poudaril novogoriški župan Samo Turel, medtem ko je njegov goriški kolega Rodolfo Ziberna opozoril, da se je med požari na Krasu leta 2022 izkazalo, kako je v teh primerih pomembno čezmejno sodelovanje.

Med junijsko vajo bodo iskali in reševali ponesrečence po potresu, gasili bodo požare, poskrbeli bodo za evakuacijo ranljivih skupin in za krizno komuniciranje. Med prizorišči vaje bo tudi goriško letališče.