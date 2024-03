Starejši kulturni domovi, dvorane, zapuščeni industrijski objekti vzdolž reke Soče na obeh straneh meje bodo v okviru projekta Go Green Cinema (GGC) zaživeli že letos. Goriški Kinoatelje, glavni partner projekta, ki ima dolgoletne izkušnje na področju organizacije medkulturnih in čezmejnih festivalov, filmskih dogodkov ter produkcije avdiovizualnih vsebin, bo namreč bogatejši za lasten DCP projektor. Zavod Motovila iz Ljubljane pa k projektu prinaša strokovnost s področja mednarodnega in medsektorskega sodelovanja ter spodbujanja trajnostnega razvoja kulturnega sektorja. Njun skupen projekt GGC financira Evropska unija iz Sklada za male projekte GO! 2025 programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021–2027, ki ga upravlja EZTS GO.

Potujoči kino Soča

»Projekt bo na obeh straneh meje vzpostavil mrežo zelenih filmskih prizorišč, ki smo jih poimenovali Potujoči Kino Soča. Mreža bo opremljena s sodobno mobilno opremo za predvajanje digitalnih kinematografskih vsebin (DCP), filmska kultura pa bo z njo zaživela v odročnejših krajih, kjer trenutno ni na voljo ustrezne infrastrukture za profesionalne in kvalitetne filmske projekcije,« je pojasnila vodja projekta Mateja Zorn. Vanj je vključeno celotno čezmejno območje od izvira do izliva reke Soče: poleg Goriške tudi Soška dolina, Benečija, Brda, Vipavska dolina, Trnovsko-Banjško planota, Kras in tržaško zaledje. »Filmske projekcije bodo razveseljevale širšo čezmejno javnost, lokalne prebivalce, naključne tuje obiskovalce in udeležence programov EPK,« je napovedala.

Projekt bo že kmalu ponudil tudi brezplačno usposabljanje za kinooperaterje na najmodernejši DCP in MP4 opremi. Udeleženci bodo pod vodstvom izkušenih mentorjev skozi teoretični in praktični del spoznali tehnično in programsko opremo, različne pristope pri izvedbi filmskih projekcij ter rokovanje z opremo pri fizični postavitvi projekcije na prostem in v zaprtih prostorih. Poziv je že odprt, prijave pa sprejemajo do konca marca. »Zasnovali smo program strokovnega usposabljanja, da predstavniki kulturnih organizacij dobijo praktična znanja in kompetence na področju uvajanja zelenih praks,« je dejala Ines Kežman. Uvodna delavnica bo v torek, 7. maja, v Gorici. Udeleženci bodo usvojili osnovno znanje in orodja, s katerimi bodo v svojih organizacijah lažje začeli načrtovati in uvajati bolj zelene prakse pri vsakodnevnem delovanju in izvedbi kulturnih dogodkov v lokalnem okolju. Spoznali bodo ukrepe za zmanjšanje okoljskega odtisa organizacije, kako pripraviti mobilnostni načrt in vplivati na spreminjanje potovalnih navad zaposlenih in obiskovalcev. Do konca leta 2025 sledijo še tri delavnice z domačimi in mednarodnimi strokovnjaki.

»Četudi bodo aktivnosti projekta potekale letos in prihodnje leto, pa je projekt zasnovan dolgoročno. Z izobraževalnimi vsebinami želimo spodbuditi partnerje znotraj mreže, da bodo razvijali nove vsebine in krepili trajnostno lokalno kulturno ponudbo,« je dodala Mateja Zorn.

Nepozabna filmska doživetja

Potujoči kino Soča želi ponuditi nepozabna filmska doživetja na zanimivih lokacijah pod zvezdami in v prostorih, ki sicer ne delujejo kot kini. Povezoval bo publiko in ustvarjalce z obeh strani meje. »Soča, ki teče vzdolž meje in povezuje ljudi različnih kultur in jezikov, je tudi eno največjih naravnih bogastev naših krajev. Pravi simbol in navdih za širjenje in uvajanje trajnostnih načel pri snovanju in organizaciji kulturnih dogodkov in oblikovanju kulturno-turistične ponudbe,« je izbor imena pojasnila Mateja Zorn. Za izvedbo tehnično zahtevnih dogodkov pa so v ekipi ključni dobro usposobljeni avdiovizualni tehniki, kino operaterji. Potreba po tovrstnem kadru je zelo velika na obeh straneh meje, zato so organizatorji vnovič povabili vse, ki jih to delo veseli, da se jim pridružijo na brezplačnem usposabljanju.

»V veliko veselje nam je, da so se projekti, odobreni iz Sklada za male projekte GO! 2025, začeli izvajati. Ta je eden izmed 44 dobro ocenjenih. EPK se skozenj širi tudi ven iz goriškega somestja in vzpostavlja obliko zagotavljanja trajnostnega delovanja tudi po letu 2025,« pa je dejal Tomaž Konrad, pomočnik direktorice EZTS GO.