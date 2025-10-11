Povezani s tradicijo, v koraku s časom

V enem samem članku je težko zajeti bogato in razvejano delovanje sovodenjskega kulturnega društva, ki je v osemdesetih letih svojega obstoja zraslo v enega ključnih kulturnih stebrov skupnosti. Skozi leta je spletlo trdne vezi s tradicijo, krajem in ljudmi ter razvilo posluh za mlade, ki jih vedno znova pritegne v svoje vrste.

Društvo, ki je bilo uradno ustanovljeno leta 1945, je nadaljevalo tradicijo predvojnih prosvetnih društev. Delovalo je pod imenom Prosvetno društvo Primorska Zvezda – Sovodnje in že v prvih letih obnovilo zborovsko petje, gledališče ter prireditve, kot je miklavževanje, ki jih ohranja še danes.

Kmalu se je izkazalo, da delovanje zahteva primeren prostor. Prva povojna dvorana, poimenovana »baraka«, je postala pretesna, zato so Sovodenjci začeli razmišljati o novem sedežu. Kulturni dom je bil uradno predan namenu oktobra 1972, nato so ga v osemdesetih letih še enkrat razširili, decembra 2014 pa so ga uradno poimenovali po Jožefu Češčutu. Za delo so pogosto poprijeli sami domačini, ki so na društvu preživeli večino svojega prostega časa. »Nekateri so bili vedno tukaj,« pravi dolgoletni član in bivši predsednik Emil Tomsič. Njegov brat Drago pa dodaja, da je bilo garanja veliko, veliko pa je bilo tudi zadoščenja: »Pobirali smo denar od hiše do hiše in ljudje so nam dali, kolikor so lahko.«

Z leti se je delovanje društva vse bolj razvejalo. Ob tradicionalnih dogodkih, kot so postavljanje mlaja in prvomajske proslave, martinovanje, praznovanje dneva slovenske kulture in dneva žena, so se začeli vrstiti najrazličnejše pobude, od razstav in predavanj do praznikov. Ustanovili so balinarski odsek ter prirejali najrazličnejše tečaje - od šivanja do kuhanja in ročnih del. Ti so bili še posebej priljubljeni med vaščankami, tako da se je okoli njih zbrala ženska skupina, ki še danes pomembno prispeva k delovanju društva.

Usmerjeni v prihodnost

Zborovsko petje ima dolgo in pomembno tradicijo: od Sovodenjskega noneta in Sovodenjskih deklet do današnjih zborov Konfluens in Kapljice. Dolga leta so organizirali prireditev Sovodenjska poje, še danes pa sodelujejo pri reviji Primorska poje. Pomemben del dejavnosti društva predstavlja tudi gledališče: v preteklosti je delovala otroška skupina Ciciklub, pa tudi skupina za odrasle, ki je še vedno aktivna. Med prepoznavnejšimi dejavnostmi je tudi pustna skupina, v kateri sodeluje veliko mladih. Društvo je dejavno tudi na številnih drugih področjih: organizira izlete, otroške delavnice, pohode (med njimi nočni pohod Kje so tiste stezice, kjer plešejo kresnice) ter različne tečaje, recimo nordijske hoje, iz katerega se je razvila aktivna skupina.

»Naš cilj je obdržati tradicije, že ustaljene pobude. Skušamo pa predvsem vključiti mlade, ker so bodočnost našega društva,« pravi sedanji predsednik Denis Galliussi. Bivši predsednik Erik Figelj poudarja, da so najbolj priljubljene pobude prišle od članov, kar kaže na močan občutek pripadnosti in povezanosti. Prav ta posluh za skupnost je razlog, da v Sovodnjah eno samo društvo združuje celo vas.

Veliko praznovanje

Obeleževanje 80-letnice društva Sovodnje se je začelo že konec lanskega leta s predstavitvijo knjige Na Sotočju avtorice Katje Ferletič. Poleti so javnosti predstavili tudi posodobljen logotip društva ter oblikovali priložnostne spominske majice. Osrednja slavnostna prireditev Naših 80 let. Pričevanja, spomini, prihodnost bo potekala danes, 11. oktobra, ob 19. uri v Kulturnem domu v Sovodnjah. Ob tej priložnosti bodo tudi pripravili časovno kapsulo, v katero bodo shranili predmete in spomine, povezane s sedanjim delovanjem društva, ki jo bo ob stoletnici odprl takratni odbor.

V sklopu praznovanja Sovodenjci vabijo še na dva pomembna dogodka: v začetku novembra bo premierno uprizorjena nova gledališka predstava domače dramske skupine, 26. oktobra pa bo v počastitev 80. obletnice osvoboditve potekal koncert partizanskih pesmi v izvedbi domače ženske vokalne skupine Konfluens, ženske vokalne skupine Danica in dekliške vokalne skupine Biseri.