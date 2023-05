Povpraševanje po avtomobilih presega ponudbo. Na nov avtomobil je treba čakati tudi po šest do osem mesecev, saj se avtomobilska industrija še ni povsem pobrala iz težav s pomanjkanjem komponent, ki je posledica pandemije covida-19. Ker se zaradi tega vse več kupcev odloča za nakup rabljenih vozil, je njihova cena poskočila tudi za trideset odstotkov in sploh je tudi njih na tržišču vse manj. Upraviteljem avtosalonov povzroča težave tudi dvig obrestnih mer, tako da imajo mnogi kupci težave s pridobitvijo posojil.

»V prvih štirih mesecih leta je v Italiji število prodanih avtomobilov naraslo za 26 odstotkov v primerjavi z obdobjem med pandemijo, medtem ko z obdobjem pred njo ni bilo večjega porasta. Električni avtomobili so predstavljali le 2,6 odstotka prodanih vozil, tako da je zanimanje zanje nekoliko ohladilo. Poudariti velja, da ne gre za odraz nizke okoljske ozaveščenosti, temveč za posledico pomanjkanja polnilnih postaj, ki jih je še vedno zelo malo,« pravi krminski podjetnik Oscar Zorgniotti, ki v zvezi Confartigianato predstavlja upravitelje mehanskih, avtoličarskih in vulkanizerskih delavnic, potem ko je v zvezi Confcommercio dolga leta vodil oddelek za motorna vozila. Po njegovih besedah so razmere v goriški pokrajini zelo podobnim državnim, tako da ni velikih odstopanj od državnega povprečja. Tudi na Goriškem še vedno zelo malo kupcev posega po električnih avtomobilih, ki so še vedno precej dražja od ostalih vozil.

»Ko so lani na državni ravni ponujali prispevek za nakup novih vozil, se je sklad za avtomobile na notranje izgorevanje takoj izpraznil, medtem ko je bilo za nakup električnih vozil zaenkrat še malo zanimanja,« pravi Zorgniotti, po katerem morajo kupci na novo vozilo čakati od šest do osem mesecev, sicer so nekateri proizvajalci že na pragu izhoda iz težav, tako da se počasi veča število novih vozil, ki so na voljo na tržišču.

Ker je treba na novo vozilo čakati toliko časa, so mnogi kupci posegli po rabljenih vozilih, ki jih je zato na tržišču vse manj, poleg tega se je njihova cena precej dvignila. Zorgnotti razlaga, da se je prodaja rabljenih vozil na državni ravni dvignila za trideset odstotkov, sicer je težko razpolagati z natančnim podatkom, ker v mnogih primerih gre za kupoprodaje med zasebniki. Pri nakupu rabljenega avtomobila od zasebnika je treba biti še posebno pozorni, saj v tem primeru vozilo nima garancije. Če rabljen avtomobil kupimo v avtosalonu oz. pri pooblaščem prodajalcu, pa je zagotovljena dvanajstmesečna garancija.