Požar na Brestovcu: razmere boljše, skrbi jih nočno dogajanje (video)

Gasilci in prostovoljci se tudi v večernih urah še vedno borijo z ognjem, potem ko je okoli 13.30 zagorelo tik ob državni cesti št 55. med Devetaki in Čukiščem. Ogenj se je začel širiti po pobočju Brestovca, tako da sta na pomoč priskočila helikopter in letalo kanader, ki je priletelo iz Genove. Šele ob 19.40 so nam sporočili, da so bi bile razmere v glavnem pod nadzorom, vendar so bili vseeno zaskrbljeni zaradi nočnega dogajanja, ko ne bo na voljo pomoči iz zraka. Zaradi požara so zaprli lokalno cesto Lokvica - Devetaki, že v Gabrjah pa so zaprli državno cesto št. 55, potem ko je bila ta cesta zaprta že od prejšnjega tedna med Sabliči ter Devetaki in se še ne ve, kdaj bi jo lahko spet odprli, tako da gre pričakovati še nekaj težav v prometu.