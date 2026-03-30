V FJK lani rekordno število obiskov kulturnih dogodkov in znamenitosti

»Kultura je danes eden ključnih dejavnikov razvoja in privlačnosti Furlanije - Julijske krajine.« Tako meni podpredsednik deželne vlade in odbornik za kulturo Mario Anzil, ki je to misel izrekel ob predstavitvi lanskih rezultatov dela Deželnega zavoda za kulturno dediščino FJK (Erpac). Dodal je tudi, da uspehi potrjujejo »vrednost prostora, kjer meje niso ovire, temveč priložnost za srečevanje in rast.«

Kot je na današnji novinarski konferenci v Vidmu pojasnila direktorica Erpaca Lydia Alessio Vernì, se je leto 2025 zaključilo z rekordnim številom obiskov. Skupaj so jih namreč zabeležili 226.671, kar pomeni več kot podvojitev številk iz leta 2024 (98.700) in leta 2023 (100.220). K odličnim rezultatom so po njenih besedah prispevale odmevne razstave in tudi razvoj pomembnih kulturnih središč. »Rekordna rast, skupaj z izrazito mednarodno prisotnostjo obiskovalcev, zlasti iz Slovenije, Avstrije in Nemčije, potrjuje sposobnost naše ponudbe, da vzpostavi dialog z Evropo in širšim prostorom,« je poudaril Anzil in dodal, da dežela FJK ni več »obrobje Italije, temveč utripajoče srce celine«. Podpredsednik deželne vlade je obenem opozoril tudi na vlaganje v projekte izboljšanja dostopnosti ter krepitve trajnostne mobilnosti.

Kot je poudarila Alessio Vernì, Erpac v letu 2026 napoveduje nov programski sklop, ki sega od vizualnih umetnosti do fotografije in utrjuje model t. i. nove obmejne kulture. Mario Anzil je ob koncu še spomnil na letošnjo petdeseto obletnico potresa v Furlaniji ter na ter izjemen, tako rekoč brezprecedenčni uspeh, ki ga predstavljata lanski EPK v Novi Gorici in Gorici ter naziv italijanske prestolnice kulture, ki ga bo naslednje leto nosil Pordenon. Podpredsednik deželne vlade je še dodal, da umetnost in kultura nista zgolj dediščina, ki jo je treba varovati, ampak tudi strateška naložba v prihodnost.