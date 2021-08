Med Brestovico in Seli na Krasu je nekaj minut po 11. uri izbruhnil požar. Gori predvsem nizko podrastje na težje dostopnem terenu, požar se je po prvih ocenah razširil na sedmih hektarjih površin. Gasilce pri gašenju ovira še veter, ki ogenj hitro širi naprej. Na terenu je 120 gasilcev in 45 vozil, z ognjem se borijo poklicni in prostovoljni gasilci iz desetih društev, aktivirani sta bili kraška in goriška gasilska zveza, na pomoč pa je prišel tudi helikopter Slovenske vojske.